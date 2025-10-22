R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' s t a t o u n i n t e r v e n t o c h e n o n m i p a r e a d e g u a t o a d e s c r i v e r e i l q u a d r o c h e a b b i a m o d i f r o n t e : G i o r g i a M e l o n i è a n d a t a i n S e n a t o q u e s t a m a t t i n a a r i p e t e r e p e r l a r g a p a r t e u n a s t o r i e l l a c h e o r m a i v a a v a n t i d a m o l t o t e m p o , c i h a d e t t o c h e è p r o n t i s s i m a p e r i l m i n u t o d o p o i l c e s s a t e f u o c o a G a z a , m a n o n c i h a d e t t o q u e l l o c h e a v r e b b e d o v u t o f a r e q u a n d o i l p o p o l o i t a l i a n o l e c h i e d e v a d i e s s e r e p r o n t a p e r i l m i n u t o p r i m a , p e r i m p e d i r e c h e i l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e p o t e s s e a n d a r e a v a n t i p e r d u e a n n i , c o s ì c o m e è a c c a d u t o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a i m i c r o f o n i d e L a 7 i n t e r v i s t a t o a l l ’ A r i a c h e T i r a . " E a n c h e s u l n e c e s s a r i o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a s i a a l d o d o , d o d o , d o p o d o m a n i , d i m e n t i c a n d o s e m p r e c h e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a è u n a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r c o s t r u i r e u n p r o c e s s o d i p a c e s o l i d o " .