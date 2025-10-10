R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l c h e s i s t a s c a t e n a n d o i n t o r n o a F r a n c e s c a A l b a n e s e , d a l p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o e m e d i a t i c o , è f r a n c a m e n t e i n d e c e n t e . I n d e c e n t e p e r c h é g l i a t t a c c h i c h e s i m o l t i p l i c a n o i n q u e s t i g i o r n i h a n n o i l s a p o r e d e l l o s c i a c a l l a g g i o e d e l l a d e l e g i t t i m a z i o n e , i l t u t t o c o n d i t o d a u n a b u o n a d o s e d i m i s o g i n i a " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " C e r t o è c h e n o n m e r i t a l a g o g n a – p r o s e g u e - c h e s t a s u b e n d o i n q u e s t e o r e . S o p r a t t u t t o d a p o l i t i c i e i n a l c u n i c a s i g i o r n a l i s t i c h e n o n h a n n o a v u t o a n c o r a o g g i i l c o r a g g i o d i d i r e n e m m e n o u n a p a r o l a s u l l e s a n z i o n i c h e l a h a n n o c o l p i t a d i r e t t a m e n t e d a p a r t e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p . M i c h i e d o d o v e s o n o f i n i t i t u t t i i p a t r i o t i a c o r r e n t e a l t e r n a t a d i c a s a n o s t r a " . " N a t u r a l m e n t e b u o n a p a r t e d i c h i s i a c c a n i s c e c o n t r o F r a n c e s c a n o n è r i u s c i t o i n d u e a n n i a d i r e n e m m e n o p a r o l e c h i a r e s u l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e s u l l e c o m p l i c i t à d i b u o n a p a r t e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e c o n i l c r i m i n a l e d i g u e r r a N e t a n y a h u a p a r t i r e d a l n o s t r o G o v e r n o . A F r a n c e s c a , p e r s o n a l i b e r a e c o r a g g i o s a , t u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à " , c o n c l u d e .