R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C i i n d i g n a l ' i n c r e d i b i l e s u p e r f i c i a l i t à d i u n d i s c o r s o c o m p l e t a m e n t e v u o t o : n o n h a d e t t o n u l l a s u l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e i n q u e l B o a r d o f P e a c e . I l c o l l e g a F a r a o n e h a t r o v a t o u n a d e f i n i z i o n e i n s u p e r a b i l e : f a c c i a m o i g u a r d o n i ? M a i l p u n t o è c h e l a n a t u r a d e l B o a r d o f P e a c e è i n a c c e t t a b i l e . S i a m o d i f r o n t e a u n ' a c c o l i t a d i s p e c u l a t o r i c h e i n m o d o d i c h i a r a t o a n n u n c i a n o l a l o r o s p e c u l a z i o n e " . L o d i c e N i c o l a F r a t o i a n n i i n a u l a a l l a C a m e r a n e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o d i A v s s u l l e c o m u n i c a z i o n i d i A n t o n i o T a j a n i s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' I t a l i a d a ' o s s e r v a t o r e ' a l l a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e . " E ' i m m o r a l e d a v a n t i a l g e n o c i d i o e a l l a p u l i z i a e t n i c a c h e c o n t i n u a . C i c h i e d e t e c o m e f a r e l a p a c e ? Q u a l c h e i d e a c e l ' a b b i a m o . S e r v e i l p r o t a g o n i s m o d e i p a l e s t i n e s i , c a n c e l l a t i d a T r u m p . S e r v e l o S t a t o d i P a l e s t i n a . S e r v o n o s a n z i o n i v e r s o i l g o v e r n o d i I s r a e l e . C o s ì s i p r o v a a c o s t r u i r e l a p a c e n o n s e d e n d o a q u e l t a v o l o . S i d i c e : s e n o n s i e d i a l t a v o l o , s e i n e l m e n ù . M a c ' è t a v o l o e t a v o l o . S e i l t a v o l o è q u e l l o c h e d i c h i m a n g i a t u t t i g l i a l t r i , i o q u e l t a v o l o p r o v o a r o v e s c i a r l o " .