R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e v i e n e i l g o v e r n o n e l l e A u l e d e l P a r l a m e n t o a s c o l t e r e m o c o s a h a d a d i r e m a n o n s o p r o p r i o c h e c o s a p o s s a d i r e s u q u e s t o p i a n o d i p a c e s i g l a t o i n E g i t t o . N o n c r e d o a s s o l u t a m e n t e c h e a b b i a n o a v u t o u n r u o l o p a r t i c o l a r e " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " C h i e d e r e m o a l g o v e r n o p e r ò d i a t t i v a r s i i n o g n i s e d e i n t e r n a z i o n a l e p e r c h é o r a s i l a v o r i a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a p r o s p e t t i v a d i p a c e d u r a t u r a - p r o s e g u e - e p e r f a r l o c h i e d e r e m o a l g o v e r n o d i e s s e r e p a r t e a t t i v a n e l l a r i c h i e s t a d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e . E f a r e t u t t o q u e l l o c h e è n e c e s s a r i o f a r e p e r c h é c i s i a l a f i n e d e l l ’ a p a r t h e i d e d e l l e v i o l e n z e i s r a e l i a n e i n C i s g i o r d a n i a c o n t r o l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e " , c o n c l u d e .