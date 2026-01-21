R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o d i o g g i è s t a t o u n i n c o n t r o m o l t o i m p o r t a n t e c o n F a d u a B a r g h o u t i , i m p o r t a n t e p e r i s u o i c o n t e n u t i , p e r l a c e n t r a l i t à d e l l a c a m p a g n a i n t e r n a z i o n a l e , p e r l a l i b e r a z i o n e d i M a r w a n , t u t t i i d e t e n u t i , t u t t e l e d e t e n u t e p o l i t i c h e p a l e s t i n e s i , p e r l a g i u s t i z i a i n P a l e s t i n a , i m p o r t a n t e p e r i l f o r m a t o . U n i n c o n t r o u n i t a r i o d e l l e o p p o s i z i o n i - P a r t i t o D e m o c r a t i c o , M o v i m e n t o 5 S t e l l e , A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a - l e s t e s s e f o r z e c h e a v e v a n o p r o m o s s o u n ' i m p o r t a n t e r i s o l u z i o n e p a r l a m e n t a r e , l a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e d i P i a z z a S a n G i o v a n n i " . L o d i c e N i c o l a F r a t o i a n n i a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i c o n E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e e A n g e l o B o n e l l i . " L ' o c c a s i o n e n o n s o l o p e r r i b a d i r e i l n o s t r o i m p e g n o s o l i d a l e a l f i a n c o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e c o n t r o i l g e n o c i d i o , p e r l e s a n z i o n i n e i c o n f r o n t i d e i c r i m i n a l i d i g u e r r a , a p a r t i r e d a N e t a n y a h u , p e r l a s o s p e n s i o n e d e l t r a t t a t o d i s o s t i t u z i o n e I s r a e l e , m a s o p r a t t u t t o p e r r i b a d i r e u n i m p e g n o p o l i t i c o c h e a b b i a m o p i ù v o l t e r i l a n c i a t o . L e o p p o s i z i o n i i n q u e s t o P a e s e s i c a n d i d a n o a g o v e r n a r e l ' I t a l i a p e r c h é l ' I t a l i a i l g i o r n o d o p o r i c o n o s c a l o S t a t o d i P a l e s t i n a , p e r c h é l ' I t a l i a s i a i n p r i m a f i l a i n t u t t i g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i p e r r i p r i s t i n a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l a f i n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i l l e g a l e d i I s r a e l e i n P a l e s t i n a , n o n s o l o a G a z a , p e r l a f i n e d e l l a p o l i z i a e t n i c a i n C i s g i o r d a n i a , d e l l e d e p o r t a z i o n i c h e i n v e c e s t a n n o a c c e l e r a n d o " . " E c c o , q u e s t o è i l s e n s o d i q u e s t o i n c o n t r o e q u e l l o c h e c i s i a m o d e t t i d o p o a v e r a s c o l t a t o L e p a r o l e m o l t o i m p o r t a n t i d e l l ' A m b a s c i a t r i c e , d i L u i s a M o r g a n t i n i n a t u r a l m e n t e , d i Y o u s s e f S a l m a n e d i F a d u a B a r g h o u t i c h e a v e v a m o g i à i n c o n t r a t o m a c h e è s e m p r e u n p i a c e r e i n c r o c i a r e p e r l ' e s e m p i o c h e o f f r e a t u t t i e a t u t t e n o i . L a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s i n o n è s o l t a n t o d e i p a l e s t i n e s i , r i g u a r d a n o i , r i g u a r d a n o i g a r a n t i r e i l o r o d i r i t t i s i g n i f i c a g a r a n t i r e a n c h e i n o s t r i d i r i t t i e l a n o s t r a d i g n i t à " .