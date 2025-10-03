R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n è b a s t a t o l ’ i n d e c e n t e s h o w n o t t u r n o d e l m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n G v i r d i f r o n t e a g l i e q u i p a g g i d e l l a F l o t i l l a f e r m a t i . Q u e s t o c r i m i n a l e d i g u e r r a p r o s e g u e o g g i c o n l a s u a c a m p a g n a d i o d i o , a u g u r a n d o s i c h e l e c e n t i n a i a d i p e r s o n e p a c i f i c h e s t i a n o q u a l c h e m e s e n e l l e c a r c e r i i s r a e l i a n e . E ’ n e c e s s a r i o a l l o r a c h e t u t t i g l i e q u i p a g g i f e r m a t i s i a n o r i m p a t r i a t i a l p i ù p r e s t o , p e r c h é d i f r o n t e a c o m p o r t a m e n t i d i q u e s t o g e n e r e l e p r e o c c u p a z i o n i a u m e n t a n o s e m p r e p i ù , s i a n o g a r a n t i t e t u t e l e e s i c u r e z z a d e g l i a t t i v i s t i . C o n l ’ a u s p i c i o c h e s i a B e n G v i r a d e s s e r e a s s i c u r a t o a l l a g i u s t i z i a a l p i ù p r e s t o " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s .