R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a t t o d i p i r a t e r i a i n t e r n a , u n a l t r o c r i m i n e d i g u e r r a : I s r a e l e h a a s s a l i t o u n a l t r o g r u p p o d i i m b a r c a z i o n i c i v i l i , a n c o r a u n a v o l t a i m p e d i s c e a m e d i c i , i n f e r m i e r i e d o p e r a t o r i u m a n i t a r i d i r a g g i u n g e r e l a s t r i s c i a d i G a z a . Q u a n d o f i n i r à l ’ i m p u n i t à d e l g o v e r n o d i I s r a e l e ? Q u e s t a è l a d o m a n d a c h e p o n i a m o a l g o v e r n o M e l o n i " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s , p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i a m a r g i n e d i u n ’ i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a B a g n o d i G a v o r r a n o .