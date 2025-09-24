R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i h a s u p e r a t o i l m u r o d e l s u o n o d e l l ' i p o c r i s i a , l o h a f r a n t u m a t o , p e n s a v a m o d i a v e r v i s t o t u t t o i n q u e s t i m e s i t e r r i b i l i . P e n s a v a n o d i a v e r v i s t o i l m a s s i m o d e l l ' i p o c r i s i a c h e s i p o s s a i m m a g i n a r e , i e r i M e l o n i l ' h a s u p e r a t a e h a f a t t o i l g r a n d e a n n u n c i o c e r t o , e v i d e n t e m e n t e c o m i n c i a a d a c c o r g e r s i c h e n e l n o s t r o P a e s e l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i e d e l l e i t a l i a n e , a n c h e d i q u e l l i c h e h a n n o v o t a t o p e r l e i , d i q u e s t o o r r o r e n o n n e p u ò p i ù " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s c h e i n s i e m e a d A n g e l o B o n e l l i h a p a r l a t o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " E a l l o r a h a p e n s a t o d i t i r a r f u o r i l a c a r t a d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a , a d u e c o n d i z i o n i . G i o r g i a M e l o n i t e l o d i c i a m o i n c h i a r o : i l r i c o n o s c i m e n t o o c ' è o n o n c ' è . S e v u o i d a r e u n s e g n o d i s e r i e t à r i c o n o s c i l o S t a t o P a l e s t i n e s e , c h i e d i s a n z i o n i n e i c o n f r o n t i d e l g o v e r n o d i I s r a e l e , f a r e i l g i o c o d e l l e t r e c a r t e d i f r o n t e a l g e n o c i d i o d i G a z a è f r a n c a m e n t e n a u s e a b o n d o " .