P a r i g i , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a F r a n c i a è p r e o c c u p a t a p e r l ' i n t e n s i f i c a r s i d e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e e c h i e d e i n o l t r e a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o d i r i s p e t t a r e l a s o v r a n i t à e l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d e l l a S i r i a . L o h a a f f e r m a t o u n r a p p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i f r a n c e s e , a g g i u n g e n d o : " S i a m o p r e o c c u p a t i p e r l ' i n t e n s i f i c a r s i d e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e . C o n d a n n i a m o g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i c h e s t a n n o u c c i d e n d o c i v i l i n e l s u d . L a n o s t r a p o s i z i o n e è d i r i s p e t t o p e r i l c e s s a t e i l f u o c o d e l 2 7 n o v e m b r e 2 0 2 4 " . I e r i l ' I d f h a i n t e n s i f i c a t o g l i a t t a c c h i a e r e i n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e , u c c i d e n d o a l m e n o u n a p e r s o n a n e l t e n t a t i v o d i i m p e d i r e l a r i p r e s a m i l i t a r e d i H e z b o l l a h n e l l a z o n a d i c o n f i n e . " S t i a m o s e g u e n d o c o n g r a n d e p r e o c c u p a z i o n e g l i s v i l u p p i s u l l e a l t u r e d e l G o l a n . L a F r a n c i a c h i e d e i l r i t i r o d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o e i l r i s p e t t o d e l l a s o v r a n i t à e d e l l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d e l l a S i r i a " , h a a f f e r m a t o i l r a p p r e s e n t a n t e .