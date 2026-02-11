P a r i g i , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a F r a n c i a , m e m b r o p e r m a n e n t e d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e , c h i e d e l e d i m i s s i o n i d e l l a r e l a t r i c e s p e c i a l e d e l l ' O n u p e r i T e r r i t o r i p a l e s t i n e s i F r a n c e s c a A l b a n e s e , d o p o l e " d i c h i a r a z i o n i o l t r a g g i o s e e c o l p e v o l i " r i l a s c i a t e s a b a t o d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i f r a n c e s e J e a n - N o ë l B a r r o t , a g g i u n g e n d o c h e " l a F r a n c i a c o n d a n n a s e n z a r i s e r v e l e d i c h i a r a z i o n i o l t r a g g i o s e e c o l p e v o l i d e l l a s i g n o r a F r a n c e s c a A l b a n e s e c h e p r e n d o n o d i m i r a n o n i l g o v e r n o i s r a e l i a n o , d i c u i è l e c i t o c r i t i c a r e l a p o l i t i c a , m a I s r a e l e c o m e p o p o l o e c o m e n a z i o n e , i l c h e è a s s o l u t a m e n t e i n a c c e t t a b i l e " .