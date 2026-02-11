( A d n k r o n o s ) - L e p a r o l e d i B a r r o t a r r i v a n o d o p o c h e i e r i l a d e p u t a t a C a r o l i n e Y a d a n e d i v e r s i a l t r i p a r l a m e n t a r i f r a n c e s i a v e v a n o c h i e s t o l e d i m i s s i o n i d i A l b a n e s e . L a Y a d a n h a d e f i n i t o c o m e " r e t o r i c a d e m o n i z z a t r i c e c o n p r o f o n d e r a d i c i a n t i s e m i t e " l e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e a l l a p r e s e n z a d i u n d i r i g e n t e d i H a m a s e d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o , e c h e d e s c r i v e v a n o I s r a e l e c o m e u n " n e m i c o c o m u n e d e l l ' u m a n i t à " . S e c o n d o l a Y a d a n u n m a n d a t o d e l l e N a z i o n i U n i t e r i c h i e d e " i m p a r z i a l i t à , m o d e r a z i o n e e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à " e n o n p u ò t r a s f o r m a r s i i n " u n a p i a t t a f o r m a p e r p o s i z i o n i r a d i c a l i " . E h a i n v i t a t o l a F r a n c i a a i n t e r v e n i r e a f f i n c h é l a A l b a n e s e v e n g a r i m o s s a c o n e f f e t t o i m m e d i a t o . B a r r o t h a a f f e r m a t o c h e l e p a r o l e d e l l a A l b a n e s e s o n o " a s s o l u t a m e n t e i n a c c e t t a b i l i " e h a d e n u n c i a t o " u n a l u n g a l i s t a d i p o s i z i o n i s c a n d a l o s e " , c i t a n d o i n p a r t i c o l a r e d i c h i a r a z i o n i c h e a v r e b b e r o m i n i m i z z a t o o g i u s t i f i c a t o i l 7 o t t o b r e , d a l u i d e s c r i t t o c o m e " i l p e g g i o r m a s s a c r o a n t i s e m i t a d o p o l ' O l o c a u s t o " , n o n c h é r i f e r i m e n t i a l l a " l o b b y e b r a i c a " o p a r a g o n i t r a I s r a e l e e i l T e r z o R e i c h . S e c o n d o B a r r o t , A l b a n e s e n o n p u ò r i v e n d i c a r e l o s t a t u s d i " e s p e r t a i n d i p e n d e n t e " d e l l e N a z i o n i U n i t e . " N o n è n é u n ' e s p e r t a n é i n d i p e n d e n t e ; è u n ' a t t i v i s t a p o l i t i c a c h e d i f f o n d e d i s c o r s i d ' o d i o " , h a a f f e r m a t o , r i t e n e n d o c h e l e s u e p o s i z i o n i m i n i n o l a c a u s a p a l e s t i n e s e c h e a f f e r m a d i d i f e n d e r e . P a r i g i n e c h i e d e r à u f f i c i a l m e n t e l e d i m i s s i o n i d u r a n t e l a p r o s s i m a s e s s i o n e d e l C o n s i g l i o p e r i d i r i t t i u m a n i d e l l e N a z i o n i U n i t e , i l 2 3 f e b b r a i o .