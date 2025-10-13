T e l A v i v , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - H a m a s c o n s e g n e r à o g g i s o l o q u a t t r o c o r p i d i p r i g i o n i e r i d e c e d u t i . L o h a d i c h i a r a t o l ' H o s t a g e s a n d M i s s i n g F a m i l i e s F o r u m , d e f i n e n d o q u e s t a d e c i s i o n e u n a " v i o l a z i o n e d e l l ' a c c o r d o " . " L e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i s o n o r i m a s t e s c i o c c a t e e c o s t e r n a t e n e l l ' a p p r e n d e r e c h e o g g i v e r r a n n o r e s t i t u i t i s o l o q u a t t r o c o r p i d i o s t a g g i d e c e d u t i , s u i 2 8 d e t e n u t i d a H a m a s " , h a s c r i t t o i l F o r u m i n u n a n o t a . " C i ò r a p p r e s e n t a u n a p a l e s e v i o l a z i o n e d e l l ' a c c o r d o d a p a r t e d i H a m a s . C i a s p e t t i a m o c h e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o e i m e d i a t o r i a d o t t i n o m i s u r e i m m e d i a t e p e r p o r r e r i m e d i o a q u e s t a g r a v e i n g i u s t i z i a . "