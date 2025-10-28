T e l A v i v , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l F o r u m d e l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i h a e s o r t a t o l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e a d " a g i r e c o n d e c i s i o n e " c o n t r o H a m a s , a c c u s a n d o i l g r u p p o d i a v e r v i o l a t o l a t r e g u a r e s t i t u e n d o s o l o p a r z i a l m e n t e i r e s t i d i u n p r i g i o n i e r o p r e c e d e n t e m e n t e r e c u p e r a t o . " A l l a l u c e d e l l a g r a v e v i o l a z i o n e d e l l ' a c c o r d o d a p a r t e d i H a m a s l a s c o r s a n o t t e . . . i l g o v e r n o i s r a e l i a n o n o n p u ò e n o n d e v e f a r e f i n t a d i n i e n t e e d e v e a g i r e c o n d e c i s i o n e " , h a d i c h i a r a t o i n u n c o m u n i c a t o i l F o r u m d e l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i e d e i d i s p e r s i . O g g i I s r a e l e h a r e s o n o t o c h e r e s t i p a r z i a l i d i o s t a g g i r e s t i t u i t i d a H a m a s i e r i a p p a r t e n g o n o a u n p r i g i o n i e r o d e c e d u t o e r e c u p e r a t o d a l l ' e s e r c i t o c i r c a d u e a n n i f a .