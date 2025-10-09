R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n o m e d i t u t t a l a L e g a , v o g l i o r i n g r a z i a r e d i c u o r e i l P r e s i d e n t e T r u m p , n e l q u a l e n o i a b b i a m o s e m p r e c r e d u t o . S o l o g r a z i e a l u i s i è t o r n a t i a p a r l a r e d i p a c e e d è s t a t o r a g g i u n t o u n p r i m o a c c o r d o . S ì , è u n a p r i m a f a s e , m a n o i , a d i f f e r e n z a d i a l t r i c h e s o n o c a u t i , v o g l i a m o c r e d e r e i n q u e s t a p a c e , p e r c h é s a p p i a m o c h e n o n è q u a l c o s a d i e s t e m p o r a n e o , m a è f r u t t o d i u n a v i s i o n e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , u n a v i s i o n e c h e H a m a s h a v o l u t o i n t e r r o m p e r e i l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 , f e r m a n d o g l i A c c o r d i d i A b r a m o e f e r m a n d o q u e l g r a n d e c o r r i d o i o c o m m e r c i a l e d a l l ’ I n d i a a l G o l f o , I s r a e l e , l a G i o r d a n i a e i l p o r t o d i T r i e s t e . Q u e l g r a n d e c o r r i d o i o è i l f u t u r o d i s t a b i l i t à , p a c e e p r o s p e r i t à p e r i l M e d i o O r i e n t e . I n q u e s t o n o i c r e d i a m o e o g g i p o s s i a m o t o r n a r e a s p e r a r e " . C o s ì i l d e p u t a t o P a o l o F o r m e n t i n i , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l l a L e g a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a C a m e r a .