R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d e m o c r a z i a è f a t t a d i r e g o l e e c h i n o n r i s p e t t a l e r e g o l e i n c e n d i a l e p i a z z e , u c c i d e l a d e m o c r a z i a . T o r n a n o i c a t t i v i m a e s t r i . D e f i n i r s i a n t i - s i o n i s t a v u o l d i r e n o n r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i I s r a e l e , q u e l l o S t a t o d i I s r a e l e c h e d ’ a l t r o n d e n e l l e p i a z z e t a n t i m a n i f e s t a n t i d i m o s t r a n o d i v o l e r e c a n c e l l a r e , p e r c h é q u a n d o s c a n d i s c o n o ‘ d a l f i u m e a l m a r e ’ n o n s t a n n o d i c e n d o c h e v o g l i o n o u n o S t a t o p e r i p a l e s t i n e s i : s t a n n o d i c e n d o c h e v o g l i o n o c a n c e l l a r e l ’ e s i s t e n z a d e l l o S t a t o d i I s r a e l e " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a P a o l o F o r m e n t i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i E s t e r i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T a j a n i . " V a r o t t a o g n i a m b i g u i t à , o g n i c o n t i g u i t à c o n H a m a s , c o n i t e r r o r i s t i , c o n c h i l i g i u s t i f i c a , p e r c h é a l t r i m e n t i d a v v e r o n o i m e t t i a m o i n p e r i c o l o l a d e m o c r a z i a , m e t t i a m o i n p e r i c o l o t u t t o c i ò i n c u i c r e d i a m o e d i s t r u g g i a m o i l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .