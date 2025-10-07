R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A d u e a n n i d a l l ’ a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , r i n n o v i a m o i l c o r d o g l i o p e r l e v i t t i m e i n n o c e n t i e l a v i c i n a n z a a l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i . R i m a n e l a p i ù f e r m a c o n d a n n a d e l t e r r o r i s m o . R e s t a v i v o , s o p r a t t u t t o i n q u e s t a f a s e d e c i s i v a , l ’ a u s p i c i o c h e l a p a c e p o s s a t r i o n f a r e s u l l ’ o d i o e c h e p r e v a l g a i l d i a l o g o p e r u n a s o l u z i o n e d u r a t u r a , p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o d i c o n v i v e n z a e s i c u r e z z a p e r t u t t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a .