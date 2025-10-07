Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "A due anni dallattacco terroristico del 7 ottobre 2023, rinnoviamo il cordoglio per le vittime innocenti e la vicinanza alle famiglie degli ostaggi. Rimane la più ferma condanna del terrorismo. Resta vivo, soprattutto in questa fase decisiva, lauspicio che la pace possa trionfare sullodio e che prevalga il dialogo per una soluzione duratura, per costruire un futuro di convivenza e sicurezza per tutti". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana.