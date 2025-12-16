R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l a d e l l ' I m a m d i T o r i n o M o h a m e d S h a h i n " è u n a v i c e n d a p a r t i c o l a r e . A m e p i a c e r e b b e i n v e c e r i c o r d a r e c h e n o i d i a m o p e r s c o n t a t o c h e l ' I s l a m s i a u n m o n o l i t e . I n r e a l t à l ' I s l a m è f o r m a t o d a d i v e r s e c o m u n i t à , d a d i v e r s e s f u m a t u r e , d a d i v e r s i m o d i e a t t e g g i a m e n t i . N o n è u n m o n o l i t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " C i s o n o P a e s i - h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c h e s o n o f o n d a m e n t a l i a n c h e p e r l ' I t a l i a , p e n s o i n p a r t i c o l a r m o d o a l M e d i o O r i e n t e a i r a p p o r t i c h e a b b i a m o c o n a l c u n i P a e s i , c h e m a g a r i n o n s o n o d e m o c r a z i e , s o n o m a g a r i c o n s i d e r a t i a n c h e d a n o i P a e s i e s t r e m a m e n t e i s l a m i c i , c h e p e r ò h a n n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l a s t a b i l i z z a z i o n e p e r e s e m p i o d e l M e d i o O r i e n t e . Q u i n d i c e r c h e r e i d i d i s t i n g u e r e i c a s i s i n g o l i d a q u e l l a c h e è u n a c o m p l e s s i t à d e l m o n d o i s l a m i c o , c h e v e d e , a l d i l à d e l l a r e l i g i o n e , a n c h e d i v e r s e s e n s i b i l i t à e d i v e r s e s i t u a z i o n i f r a p o p o l i m o l t o d i f f e r e n t i f r a l o r o . N o i o v v i a m e n t e d o b b i a m o m a n t e n e r e l a b a r r a d r i t t a p e r c h é c h i è i n o c c i d e n t e d e v e r i s p e t t a r e e a d e r i r e a i n o s t r i v a l o r i , p e r c h é a l t r i m e n t i s i c r e a n o d i f f i c o l t à d i c o e s i o n e s o c i a l e , p e r ò n o n f a r e i p o i d i t u t t a l ' e r b a u n f a s c i o , p e r c h é b i s o g n a o v v i a m e n t e t e n e r c o n t o c h e l e s i t u a z i o n i p a r t i c o l a r i v a n n o s e m p r e v a l u t a t e p e r q u e l l o c h e s o n o " .