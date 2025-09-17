R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N o n a b b i a m o a v u t o n e s s u n r i s c o n t r o m a p o r t i a m o a n c o r a l a r i c h i e s t a . A b b i a m o i l g o v e r n o p r e s e n t e c o n i l s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o m a f a r e m o a r r i v a r e l a r i c h i e s t a a t u t t i g l i u f f i c i p r e p o s t i " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a r i s p o n d e n d o a l l a c a p o g r u p p o d e l P d C h i a r a B r a g a , c h e h a r i n n o v a t o l a r i c h i e s t a d i c o m u n i c a z i o n i u r g e n t i i n a u l a d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l M o .