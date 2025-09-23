R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S u l c o n f l i t t o i s r a e l o - p a l e s t i n e s e è o r a d i r i p r i s t i n a r e l a v e r i t à , p e r q u e s t o r i n g r a z i a m o i l T e m p o p e r l ’ i n c h i e s t a c h e s t a p o r t a n d o a v a n t i c o n c o r a g g i o p e r a i u t a r e l a p o l i t i c a a d o f f r i r e l e r i s p o s t e c h e è c h i a m a t a a d a r e . D a l l ’ i n c h i e s t a e m e r g e c o m e l a s p e d i z i o n e G l o b a l S u m u d F l o t i l l a s i a u n a g i g a n t e s c a o p e r a d i p r o p a g a n d a , c h e n o n h a g l i s t r u m e n t i r e a l i p e r o f f r i r e u n c o n c r e t o a i u t o a l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p a l e s t i n e s e , a l c o n t r a r i o d i q u a n t o s t a f a c e n d o i l g o v e r n o i t a l i a n o c h e è i l q u a r t o a l m o n d o e i l p r i m o t r a i P a e s i n o n a r a b i p e r i l s o s t e g n o o f f e r t o a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a c o n l ’ o p e r a z i o n e “ F o o d f o r G a z a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a F r a n c e s c o F i l i n i , r e s p o n s a b i l e d e l p r o g r a m m a d e l p a r t i t o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ T u t t e l e a m b i g u i t à d e l l a p r o p a g a n d a P r o P a l ” c h e s i è s v o l t o a l S e n a t o . " A l l o s t e s s o m o d o a p p a r e c o m e p u r a p r o p a g a n d a i l t e m a d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o P a l e s t i n e s e , o g g i t a n t o c a r o a l l e o p p o s i z i o n i , m a i n c a p a c i d i c o n s e g u i r l o r e a l m e n t e q u a n d o e r a n o a l G o v e r n o , n o n o s t a n t e u n a m o z i o n e v o t a t a d a l P a r l a m e n t o n e l 2 0 1 5 . A i c a p i d i S t a t o c h e r i n c o r r o n o f a c i l i l i k e , l ’ I t a l i a r i s p o n d e c o n l a p o s t u r a p i ù s e r i a d e l l o s t a t i s t a , p a r t e n d o d a l l ’ e v i d e n z a c h e o g g i l a P a l e s t i n a p u r t r o p p o a n c o r a n o n e s i s t e , i n q u a n t o n o n h a u n a m o n e t a , n o n h a u n e s e r c i t o , n o n c o n t r o l l a i l t e r r i t o r i o , m a e s i s t e u n r e g i m e c o n a c a p o i s l a m i s t i , c h e a l o r o v o l t a n o n r i c o n o s c o n o l o S t a t o d i I s r a e l e e c h e h a n n o c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i d i s t r u g g e r l o . G l i e f f e t t i o t t e n u t i d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o P a l e s t i n e s e d a p a r t e d i a l c u n i s t a t i o c c i d e n t a l i s o n o s t a t i l e g r i d a d i g i u b i l o d i H a m a s e l ’ i r r i g i d i m e n t o d i I s r a e l e , n o n s i è f a t t o a l c u n p a s s o a v a n t i v e r s o l a p a c e . S t r u m e n t a l i z z a r e u n a t r a g e d i a c o m e q u e l l a d i G a z a è q u a n t o d i p i ù i g n o b i l e l a p o l i t i c a p o s s a f a r e e d è c i ò c h e s t a f a c e n d o l a s i n i s t r a , s v e n t o l a n d o i n o g n i o c c a s i o n e l a b a n d i e r a d e l l a P a l e s t i n a c o m e f o s s e u n a c l a v a c o n t r o i l g o v e r n o M e l o n i , a r r i v a n d o a d a d d o s s a r g l i c o l p e d i c i ò c h e s t a a c c a d e n d o i n M e d i o O r i e n t e ” , c o n c l u d e .