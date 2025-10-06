R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n a g r a n d e s o t t o v a l u t a z i o n e a s i n i s t r a r i s p e t t o a q u e s t a d e r i v a e s t r e m i s t a c h e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o p u r t r o p p o s t a a s s e c o n d a n d o . L a C g i l h a f a t t o u n a s c e l t a p o l i t i c a , n o n a d i f e s a d e i l a v o r a t o r i . I n o l t r e è m a n c a t a l a c a p a c i t à c h e s t o r i c a m e n t e i l s i n d a c a t o h a s a p u t o d i m o s t r a r e c o n i l p r o p r i o s e r v i z i o d ' o r d i n e d i p o t e r l i m i t a r e l e f r a n g e v i o l e n t e " . C o s ì i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o C a r l o F i d a n z a i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y t g 2 4 . " L o d i c o n o n s o l o n e i c o n f r o n t i d e l l e f r a n g e c h e s i s o n o s t a c c a t e a l l a f i n e d e i c o r t e i a t t a c c a n d o l a p o l i z i a , m a a n c h e r i s p e t t o a q u e l l o c h e a b b i a m o v i s t o d e n t r o a l c o r t e o s t e s s o , p e r c h é s i s o t t o v a l u t a m o l t o i l c o n t e n u t o d i a l c u n i s l o g a n c h e p e r ò s o n o i l f i l o r o s s o d i q u e s t i c o r t e i . Q u a n d o s i d i c e ' P a l e s t i n a l i b e r a d a l f i u m e a l m a r e ' , s i s t a s o s t e n e n d o l a c a n c e l l a z i o n e d e l l o S t a t o d i I s r a e l e : è g r a v i s s i m o . Q u a n d o s i s f i l a c o n i G i o v a n i P a l e s t i n e s i d ’ I t a l i a , g l i s t e s s i c h e d o m a n i a B o l o g n a f e s t e g g e r a n n o i m a s s a c r i d e l 7 o t t o b r e , n o n c i s i p u ò s p o s t a r e d i l a t o c o m e f a L a n d i n i ' , c o n c l u d e .