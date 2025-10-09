Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Laccordo raggiunto stanotte da Israele ed Hamas sul piano di pace del presidente Trump, con la mediazione di Egitto, Qatar e Turchia, è un passo storico per la fine del conflitto e delle morti civili, la restituzione degli ostaggi, la ricostruzione di Gaza. Un piano che lItalia ha fortemente supportato e la cui approvazione speriamo metta fine a tutte le sofferenze. Non sarà facile ma è lunica strada da percorrere. Così sui suoi social il capodelegazione di Fratelli dItalia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.