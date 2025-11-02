R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A t r e n t ’ a n n i d a l l ’ a s s a s s i n i o d i Y i t z h a k R a b i n , P r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o , p r o t a g o n i s t a d e l p r o c e s s o d i p a c e e f i r m a t a r i o d e g l i A c c o r d i d i O s l o , S i n i s t r a p e r I s r a e l e - d u e p o p o l i , d u e S t a t i p r o m u o v e t r e i n i z i a t i v e n a z i o n a l i p e r r i c o r d a r e l a f i g u r a e l ’ e r e d i t à p o l i t i c a d i u n u o m o c h e h a i n c a r n a t o l a s p e r a n z a d e l l a c o e s i s t e n z a e d e l l a p a c e t r a i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i . G l i a p p u n t a m e n t i s i t e r r a n n o a M i l a n o i l 4 n o v e m b r e , a F i r e n z e i l 6 n o v e m b r e e a R o m a i l 2 0 n o v e m b r e c o n m o m e n t i d i r i f l e s s i o n e , d i b a t t i t o e t e s t i m o n i a n z e d e d i c a t i a l l a f i g u r a d i R a b i n , a l v a l o r e d e g l i A c c o r d i d i O s l o e a l l a p r o s p e t t i v a , o g g i p i ù c h e m a i u r g e n t e , d i d u e p o p o l i e d u e S t a t i . “ R a b i n r a p p r e s e n t a p e r l a s i n i s t r a d e m o c r a t i c a u n f a r o d i c o r a g g i o p o l i t i c o e d i v i s i o n e m o r a l e . U n e s e m p i o d e l l a s i n i s t r a d e m o c r a t i c a " a f f e r m a E m a n u e l e F i a n o , p r e s i d e n t e d i S i n i s t r a p e r I s r a e l e d u e p o p o l i d u e S t a t i . " I l s u o a s s a s s i n i o - a g g i u n g e - è u n a f e r i t a a n c o r a a p e r t a , m a a n c h e u n r i c h i a m o a l l a r e s p o n s a b i l i t à : q u e l l a d i n o n a b b a n d o n a r e m a i l ’ i d e a d e l l a p a c e e d e l l a c o n v i v e n z a , a n c h e q u a n d o i l c l i m a s e m b r a r e n d e r l a l o n t a n a o i m p o s s i b i l e . L a s u a s c e l t a d i p e r s e g u i r e l a p a c e t r a i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i , a n c h e a c o s t o d e l l a v i t a , r e s t a u n a l e z i o n e i n d e l e b i l e . A t r e n t ’ a n n i d a l s u o a s s a s s i n i o - c o n c l u d e F i a n o - r i c o r d a r l o s i g n i f i c a d i f e n d e r e l ’ i d e a s t e s s a d e l d i a l o g o e d e l l a c o n v i v e n z a a n c h e n e i m o m e n t i p i ù d r a m m a t i c i d e l l a s t o r i a . L a l e z i o n e d i R a b i n e l a v o c e d i c h i c r e d e i n u n a p a c e g i u s t a p e r d u e p o p o l i n o n p o t r à m a i e s s e r e m e s s a a t a c e r e " .