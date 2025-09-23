R a m a l l a h , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - F o l l e d i p e r s o n e s i s o n o r a d u n a t e i n C i s g i o r d a n i a p e r c e l e b r a r e l ' o n d a t a d i r i c o n o s c i m e n t i d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e d a p a r t e d e l l e p o t e n z e o c c i d e n t a l i , s v e n t o l a n d o b a n d i e r e e t e n e n d o i n m a n o m a n i f e s t i d e l p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e M a h m u d A b b a s . S l o g a n n a z i o n a l i s t i r i s u o n a n o d a g l i a l t o p a r l a n t i n e l l a p i a z z a c e n t r a l e d e l l a c i t t à d i R a m a l l a h , d o v e u n a f o l l a d i o l t r e 1 0 0 p e r s o n e s t r i n g e b a n d i e r e p a l e s t i n e s i e d e u r o p e e i n s i e m e a c a r t e l l i c o n l a s c r i t t a " f e r m a t e i l g e n o c i d i o " . A l t i f u n z i o n a r i d e l m o v i m e n t o p o l i t i c o d i A b b a s , F a t a h , e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , c h e e s e r c i t a u n c o n t r o l l o l i m i t a t o i n C i s g i o r d a n i a , s i s t r i n g o n o l a m a n o e s o r r i d o n o . " Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o è i l p r i m o p a s s o d i u n p r o c e s s o c h e s p e r i a m o p o s s a c o n t i n u a r e " , h a d i c h i a r a t o a l l ' A f p J i b r i l R a j o u b , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l c o m i t a t o c e n t r a l e d i F a t a h . " È i l r i s u l t a t o d i o l t r e u n s e c o l o d i r e s i s t e n z a e d e t e r m i n a z i o n e d e l n o s t r o p o p o l o " . R a j o u b a f f e r m a d i e s s e r s i s e n t i t o c o m m o s s o a s c o l t a n d o i d i s c o r s i p r o n u n c i a t i l a s e r a p r i m a a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k . P i ù a n o r d , a T u l k a r e m , s i s o n o r a d u n a t e d e c i n e d i a l t r e p e r s o n e , t e n e n d o i n m a n o l e b a n d i e r e d e i p a e s i c h e o r a r i c o n o s c o n o u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . L a m a g g i o r p a r t e d e l l e p o t e n z e e u r o p e e r i c o n o s c e o r a u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , i n s e g u i t o a l l e d i c h i a r a z i o n i u f f i c i a l i d i i e r i d i F r a n c i a , B e l g i o , L u s s e m b u r g o , M a l t a e a l t r i , d o p o q u a s i d u e a n n i d i g u e r r a a G a z a e d i c r e s c e n t e v i o l e n z a i n C i s g i o r d a n i a . I l g i o r n o p r i m a , a n c h e G r a n B r e t a g n a , A u s t r a l i a , C a n a d a e P o r t o g a l l o a v e v a n o c o m p i u t o l o s t e s s o p a s s o .