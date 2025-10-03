R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L o s c i o p e r o e l e m a n i f e s t a z i o n i c h e s t a n n o p a r a l i z z a n d o i l P a e s e t e s t i m o n i a n o l a v o l o n t à d e l l a s i n i s t r a , o r m a i s u c c u b e d i u n s i n d a c a t o p o l i t i c i z z a t o e i d e o l o g i c o , d i a l i m e n t a r e l a t e n s i o n e s o c i a l e s o l o p e r a t t a c c a r e i l c e n t r o d e s t r a e d i l G o v e r n o . I l d i r i t t o a l l o s c i o p e r o è s a c r o s a n t o , m a n o n a n c h e i l d i r i t t o a l l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t T u l l i o F e r r a n t e d i F o r z a I t a l i a . " I l n o s t r o G o v e r n o - p r o s e g u e - h a m e s s o i n c a m p o o g n i a z i o n e , p o l i t i c a e d i p l o m a t i c a , u t i l e a p r o m u o v e r e i l c e s s a t e i l f u o c o e l a p a c e i n P a l e s t i n a , c o n d a n n a n d o f e r m a m e n t e g l i a t t a c c h i d i I s r a e l e e g a r a n t e n d o m a s s i c c i a i u t i u m a n i t a r i n e l l a s t r i s c i a d i G a z a . N e s s u n p a e s e e u r o p e o h a f a t t o c o m e e q u a n t o n o i . L a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e i m p o r r e b b e d i d i m o s t r a r e s e r i e t à , r e s p o n s a b i l i t à e m a t u r i t à p o l i t i c a , n o n d i c a v a l c a r e u n o s c i o p e r o i l l e g i t t i m o , i n s e n s a t o , s p e s s o v i o l e n t o e t o t a l m e n t e i n u t i l e a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e " . " E s p r i m o l a m i a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i e a l m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i M a t t e o S a l v i n i p e r l e g r a v i s s i m e f r a s i i n t i m i d a t o r i e n e i l o r o c o n f r o n t i c o m p a r s e a G e n o v a e B i s c e g l i e . I n n e g g i a r e a l l ’ o m i c i d i o d i K i r k o i n v o c a r e l a m o r t e d i M u s s o l i n i t e s t i m o n i a i l l i v e l l o d i o d i o e i n t o l l e r a n z a c h e s i s t a f o m e n t a n d o e s u i c u i t u t t i d o v r e b b e r o p r o n u n c i a r e n e t t e p a r o l e d i c o n d a n n a . B l o c c a r e s t r a d e e b i n a r i , d a n n e g g i a r e v e t r i n e e m o n u m e n t i , a g g r e d i r e g l i a g e n t i n o n c o n t r i b u i s c e i n a l c u n m o d o a m i t i g a r e l e s o f f e r e n z e d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e m a a r r e c a i n v e c e i n a c c e t t a b i l i d i s a g i a i c i t t a d i n i . L a s i n i s t r a , d i v i s a s u t u t t o e a l l a d i s p e r a t a r i c e r c a d i c o n s e n s i p e r d u t i , s p e c u l a s u G a z a e b l o c c a i l P a e s e p e r m e r o t o r n a c o n t o p o l i t i c o . S a r à l ’ e n n e s i m a s c o n f i t t a p e r c h i s a s o l o p r o t e s t a r e s e n z a p r o p o r r e : i c i t t a d i n i s a r a n n o a n c o r a u n a v o l t a d a l l a p a r t e d i c h i , c o n r e s p o n s a b i l i t à e d e q u i l i b r i o , g u i d a l a n a z i o n e i n u n m o m e n t o c o s i t a n t o d e l i c a t o " , c o n c l u d e .