R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D o p o i l v e r g o g n o s o s t r i s c i o n e c e l e b r a t i v o d e l l a s t r a g e d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 e s p o s t o n e l c o r t e o c h e h a a t t r a v e r s a t o l e s t r a d e d i R o m a s a b a t o s c o r s o , i l c o l l e t t i v o d e i G i o v a n i P a l e s t i n e s i h a o r g a n i z z a t o a d d i r i t t u r a u n a m a n i f e s t a z i o n e a B o l o g n a p e r i n n e g g i a r e a l m a s s a c r o d e i c i v i l i i s r a e l i a n i a d o p e r a d i H a m a s . E s p r i m i a m o g r a t i t u d i n e a P r e f e t t o e G o v e r n o c h e s t a n n o i n t e r v e n e n d o p e r v i e t a r e q u e s t a i n d e g n a m a n i f e s t a z i o n e , u n o s c e m p i o a n t i s e m i t a , c h e n o n p u ò a v e r e d i r i t t o d i c i t t a d i n a n z a n e l n o s t r o P a e s e " . C o s ì i p a r l a m e n t a r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a r a K e l a n y e M a r c o L i s e i . " L a s i n i s t r a d o v r e b b e i n t e r r o g a r s i s u l m o t i v o p e r i l q u a l e q u a l c u n o p e n s a s i a p o s s i b i l e a n c h e s o l o r e a l i z z a r e u n a m a n i f e s t a z i o n e d i q u e s t o g e n e r e , m e n t r e l a c o m u n i t à e b r a i c a è c o s t r e t t a a c o m m e m o r a r e i p r o p r i m o r t i i n p r i v a t o e s o t t o p r o t e z i o n e . N o n c r e d i a m o s i a u n c a s o , i n f a t t i , c h e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e v e n g a p r o p o s t a a B o l o g n a d o v e l ’ e s t r e m a s i n i s t r a c h e g o v e r n a l a c i t t à s t a c o n c e d e n d o l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a a F r a n c e s c a A l b a n e s e e d o v e l e m a n i f e s t a z i o n i d e i p r o P a l s o n o s t a t e l e p i ù v i o l e n t e . C h i h a a l i m e n t a t o l ’ a n t i s e m i t i s m o , o g g i , d o v r e b b e n o n s o l o c o n d a n n a r e q u e s t o e v e n t o , m a a n c h e f a r e u n g r a n d e m e a c u l p a . A l l a c o m u n i t à e b r a i c a m a n i f e s t i a m o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a i n u n m o m e n t o d i a n t i s e m i t i s m o d i l a g a n t e " , c o n c l u d o n o .