R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a c h e o g g i s t i a m o v i v e n d o è u n a g i o r n a t a s t o r i c a . D o p o d u e a n n i t o r n a n o a c a s a , f i n a l m e n t e , t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i r a p i t i d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s . E ’ l a f i n e d i u n i n c u b o , c h e è s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , D o n a l d T r u m p , e d a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o s e m p r e c r e d u t o e l a v o r a t o p e r l a p a c e . T r a q u e s t i c ’ è l ’ I t a l i a , i l n o s t r o g o v e r n o , c h e f i n d a l l ’ i n i z i o , g r a z i e a G i o r g i a M e l o n i , h a s a p u t o d a q u a l e p a r t e s t a r e . D a l l a p a r t e d e l l ’ O c c i d e n t e , d e i v a l o r i d e l l a l i b e r t à e d e l l a d e m o c r a z i a " . C o s ì i c a p i g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a d e l l a C a m e r a e d e l S e n a t o , G a l e a z z o B i g n a m i e L u c i o M a l a n . " A d e s s o c ’ è u n a l t r o p a s s o d a c o m p i e r e , c o n s o l i d a r e i l p e r c o r s o d i p a c e g a r a n t e n d o i l c e s s a t e i l f u o c o e a v v i a n d o l a r i c o s t r u z i o n e . A n c h e q u i l ’ I t a l i a è i n p r i m a f i l a , c o n i l p r e s i d e n t e M e l o n i c h e h a g i à d a t o l a p i e n a d i s p o n i b i l i t à d e l l a n o s t r a N a z i o n e a c o n t r i b u i r e c o n g l i a l t r i P a e s i p e r c r e a r e u n f u t u r o d i p a c e e d i s t a b i l i t à p e r l ’ i n t e r a a r e a d e l M e d i o O r i e n t e " , c o n c l u d e .