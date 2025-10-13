Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Quella che oggi stiamo vivendo è una giornata storica. Dopo due anni tornano a casa, finalmente, tutti gli ostaggi israeliani rapiti dai terroristi di Hamas. E la fine di un incubo, che è stato possibile grazie al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed a tutti coloro che hanno sempre creduto e lavorato per la pace. Tra questi cè lItalia, il nostro governo, che fin dallinizio, grazie a Giorgia Meloni, ha saputo da quale parte stare. Dalla parte dellOccidente, dei valori della libertà e della democrazia". Così i capigruppo di Fratelli dItalia della Camera e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. "Adesso cè un altro passo da compiere, consolidare il percorso di pace garantendo il cessate il fuoco e avviando la ricostruzione. Anche qui lItalia è in prima fila, con il presidente Meloni che ha già dato la piena disponibilità della nostra Nazione a contribuire con gli altri Paesi per creare un futuro di pace e di stabilità per lintera area del Medio Oriente", conclude.