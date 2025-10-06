R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e è a c c a d u t o i e r i s e r a d u r a n t e u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a è i n c r e d i b i l e e v e r g o g n o s o , i l v i d e o c o n f e r m a t u t t o . Q u a n d o i l g i o r n a l i s t a F r a n c e s c o G i u b i l e i , n e l s u o i n t e r v e n t o , h a e s p r e s s o c o n d i v i s i o n e p e r l e o p i n i o n i e s p r e s s e d a l l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e , F r a n c e s c a A l b a n e s e h a m a n i f e s t a t o v i v o s d e g n o , s i è a l z a t a e s e n e è a n d a t a . S i a m o i n d i g n a t i p e r q u e s t o v i l e g e s t o , s e g n o e v i d e n t e d i i n t o l l e r a n z a e d i m e n t a l i t à a n t i s e m i t a " . C o s ì i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o m p o n e n t i d e l l a c o m m i s s i o n e p e r i l c o n t r a s t o a f e n o m e n i d i i n t o l l e r a n z a , r a z z i s m o e a n t i s e m i t i s m o , L u c i o M a l a n , E s t e r M i e l i , C a r m e l a B u c a l o , M a r c o S c u r r i a , R a f f a e l e S p e r a n z o n e G i u l i o T e r z i . " A l l a s e n a t r i c e S e g r e v a i l n o s t r o a b b r a c c i o a f f e t t u o s o e l ’ i m p e g n o d i c o n t i n u a r e a b a t t e r c i c o n t r o o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o . C i a u g u r i a m o c h e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e p r e n d a n o l e d i s t a n z e d a u n g e s t o c o s ì o f f e n s i v o e s i m b o l i c a m e n t e v i o l e n t o , p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e v e n e n d o d a p e r s o n a c h e h a l a r g h i s s i m o s p a z i o s u i m e z z i d i i n f o r m a z i o n e " , c o n c l u d o n o .