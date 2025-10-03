R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i l i b e r a t i d a l l e a u t o r i t à d i I s r a e l e i 4 p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i c h e f a c e v a n o p a r t e d e l l a F l o t t i l l a . L o h a r e s o n o t o l a F a r n e s i n a . I l s e n a t o r e M a r c o C r o a t t i , l ’ e u r o d e p u t a t a A n n a l i s a C o r r a d o , i l d e p u t a t o A r t u r o S c o t t o e l ’ e u r o d e p u t a t a B e n e d e t t a S c u d e r i e r a n o s t a t i f e r m a t i m e n t r e s i a v v i c i n a v a n o a l l a c o s t a d i G a z a . I l m i n i s t r o T a j a n i a v e v a a v u t o p i ù c o n t a t t i c o n i l m i n i s t r o i s r a e l i a n o S a a r c h i e d e n d o l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a . I p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i s o n o g i à s t a t i t r a s f e r i t i a l l ’ a e r o p o r t o d i T e l A v i v e p r e n d e r a n n o u n v o l o d i l i n e a a s s i s t i t i d a l p e r s o n a l e d e l l ’ a m b a s c i a t a . P a r t i r a n n o p e r R o m a c o n i l v o l o I Z 3 3 5 d e l l e 1 0 l o c a l i . L ’ a m b a s c i a t a i n o l t r e c o m u n i c a d i s c h i e r a r e p e r s o n a l e d e l c o n s o l a t o a l p o r t o d i A s h d o d p e r e f f e t t u a r e v i s i t e c o n s o l a r i e r i c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a d i t u t t i g l i a l t r i i t a l i a n i d e t e n u t i .