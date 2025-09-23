T e l A v i v , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' H o s t a g e s a n d M i s s i n g F a m i l i e s F o r u m h a i n v i t a t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a c h i e d e r e a I s r a e l e d i n e g o z i a r e l a f i n e d e l l a g u e r r a a G a z a i n c a m b i o d e l r i t o r n o d e i p r o p r i c a r i p r i g i o n i e r i , d o p o i l s u o d i s c o r s o a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e . L e f a m i g l i e a p p l a u d o n o T r u m p p e r l a s u a " d e t e r m i n a z i o n e " n e l r i p o r t a r e I s r a e l e e H a m a s a i c o l l o q u i , s i l e g g e i n u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l e F a m i g l i e d e g l i o s t a g g i . " I l t e m p o s t r i n g e . È g i u n t o i l m o m e n t o d i a g i r e , d i r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o g l o b a l e s u l r i t o r n o d i t u t t i i 4 8 o s t a g g i e s u l l a f i n e d e l l a g u e r r a a G a z a . I n v i t i a m o T r u m p a c h i e d e r e i l r i t o r n o d i I s r a e l e a i n e g o z i a t i s u l l a b a s e d e i p r i n c i p i n o t i d e l l a r e s t i t u z i o n e d i t u t t i g l i o s t a g g i e d e l l a f i n e d e l l a g u e r r a " .