T e l A v i v , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o n l a s u a d i c h i a r a z i o n e s e c o n d o c u i n o n s a r e b b e s t a t o p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e a l c u n a c c o r d o s u g l i o s t a g g i d u r a n t e l a r i u n i o n e d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a d i i e r i s e r a , B e n j a m i n N e t a n y a h u s t a c e r c a n d o d i " i n s a b b i a r e " l ' a c c o r d o s u g l i o s t a g g i . L o s o s t i e n e i l F o r u m d e l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i , s e c o n d o c u i i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o " s t a s a c r i f i c a n d o g l i o s t a g g i e i s o l d a t i s u l l ' a l t a r e d e l l a s u a s o p r a v v i v e n z a p o l i t i c a , m e n t r e H a m a s h a s u l t a v o l o u n a c c o r d o t a n g i b i l e a c c e t t a t o " .