T e l A v i v , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e e H a m a s h a n n o e n t r a m b i e s p r e s s o i l d e s i d e r i o d i r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o p e r f a c i l i t a r e i l r i t o r n o d i t u t t i g l i o s t a g g i . L o s o s t i e n e l ' H o s t a g e s a n d M i s s i n g F a m i l i e s F o r u m , c h e h a i n v i t a t o i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u , l ' a m m i n i s t r a z i o n e s t a t u n i t e n s e e i m e d i a t o r i a " c o n v o c a r e i m m e d i a t a m e n t e i t e a m n e g o z i a l i e a f a r l i s e d e r e a t t o r n o a i t a v o l i d e l l e t r a t t a t i v e f i n c h é n o n s i r a g g i u n g e u n a c c o r d o " . I n u n a s u a d i c h i a r a z i o n e , i l F o r u m h a c h i e s t o " l ' a t t u a z i o n e d e l l a p r o p o s t a d i W i t k o f f c o m e p a r t e d i u n a c c o r d o g l o b a l e c h e r i p o r t i a c a s a t u t t i i 4 8 o s t a g g i e p o n g a f i n e a q u e s t a g u e r r a " .