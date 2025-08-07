T e l A v i v , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L e i è i l c o m a n d a n t e s u p r e m o , n o n a c c e t t i d i m e t t e r e a r i s c h i o i n o s t r i c a r i " . E ' l ' e s o r t a z i o n e c h e , i n u n a l e t t e r a , l ' H o s t a g e s a n d M i s s i n g F a m i l i e s F o r u m h a r i v o l t o a l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e F o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e E y a l Z a m i r e a t u t t i i c o m a n d a n t i d e l l e I d f , i n v i s t a d e l l a r i u n i o n e d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o , p r e v i s t a p e r s t a s e r a , p e r d i s c u t e r e l ' e s p a n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à m i l i t a r e a G a z a . N e l l a d i c h i a r a z i o n e , i l F o r u m l i i n v i t a a o p p o r s i a q u a l s i a s i a z i o n e m i l i t a r e c h e p o t r e b b e m e t t e r e a r i s c h i o l a v i t a d e g l i o s t a g g i d e t e n u t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . L e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i h a n n o i n o l t r e a f f e r m a t o c h e l ' 8 0 p e r c e n t o d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a i s r a e l i a n a h a d i c h i a r a t o i l p r o p r i o s o s t e g n o a u n a c c o r d o c h e r e s t i t u i r e b b e g l i o s t a g g i e p o r r e b b e f i n e a l l a g u e r r a a G a z a , e c h e " q u a l s i a s i a l t r a d e c i s i o n e s a r e b b e d i s u m a n a e s i r i v e l e r e b b e d i s a s t r o s a p e r g l i o s t a g g i e p e r l o S t a t o d i I s r a e l e " .