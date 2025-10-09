A n k a r a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a T u r c h i a p r e n d e r à p a r t e a g l i s f o r z i p e r m o n i t o r a r e l ' a t t u a z i o n e d e l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a c o n c o r d a t o d a I s r a e l e e H a m a s . L o h a r e s o n o t o i l p r e s i d e n t e R e c e p T a y y i p E r d o g a n . " S e D i o v u o l e , n o i c o m e T u r c h i a p r e n d e r e m o p a r t e a l l a f o r z a d i m i s s i o n e c h e m o n i t o r e r à l ' a t t u a z i o n e d e l l ' a c c o r d o s u l c a m p o " , h a a f f e r m a t o i n u n d i s c o r s o a d A n k a r a , a g g i u n g e n d o c h e l a T u r c h i a c o n t r i b u i r à a l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a .