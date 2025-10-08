A n k a r a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n h a a f f e r m a t o c h e l a T u r c h i a è i n c o n t a t t o c o n H a m a s e c h e A n k a r a s t a s p i e g a n d o a l g r u p p o i s l a m i s t a " q u a l è l a s t r a d a p i ù a p p r o p r i a t a p e r i l f u t u r o d e l l a P a l e s t i n a " . P a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i d u r a n t e i l v o l o d i r i t o r n o d a l l ' A z e r b a i g i a n , E r d o g a n h a a f f e r m a t o c h e i f u n z i o n a r i t u r c h i s o n o c o i n v o l t i n e i n e g o z i a t i E g i t t o n e l l ' a m b i t o d i p i ù a m p i s f o r z i r e g i o n a l i p e r a f f r o n t a r e i l c o n f l i t t o i n c o r s o a G a z a . " T r u m p h a c h i e s t o a l l a T u r c h i a d i p a r l a r e c o n H a m a s e c o n v i n c e r l a " , h a d e t t o E r d o g a n , a g g i u n g e n d o c h e , i n q u a l s i a s i s c e n a r i o p o s t b e l l i c o , G a z a d e v e r i m a n e r e p a r t e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e e d e s s e r e g o v e r n a t a d a p a l e s t i n e s i . H a a n c h e a f f e r m a t o c h e l ' i n v i o d i f o r z e s t r a n i e r e a G a z a e l a g a r a n z i a d e l l a s i c u r e z z a d o v r e b b e r o e s s e r e d i s c u s s i i n d e t t a g l i o , e c h e A n k a r a è p r o n t a a c o n t r i b u i r e a t u t t i g l i s f o r z i .