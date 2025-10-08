A n k a r a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s h a " c h i a r a m e n t e d i m o s t r a t o i l s u o i m p e g n o p e r l a p a c e r i s p o n d e n d o i n m o d o m o l t o p o s i t i v o a l p i a n o d i p a c e d i T r u m p " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n i n u n d i s c o r s o a i m e m b r i d e l p a r t i t o A K a d A n k a r a . " I c o l l o q u i d i S h a r m e l S h e i k h s o n o d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a " , h a a g g i u n t o . " S p e r i a m o d i r i c e v e r e b u o n e n o t i z i e " . E r d o g a n , s o s t e n i t o r e d i H a m a s e p r i n c i p a l e o p p o s i t o r e d i I s r a e l e s u l l a s c e n a m o n d i a l e , h a c r i t i c a t o i m p l i c i t a m e n t e i l p i a n o d e l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p , a c c u s a n d o l o d i e s s e r e t r o p p o s b i l a n c i a t o a f a v o r e d i I s r a e l e : " L a p a c e n o n è u n u c c e l l o c o n u n a s o l a a l a - h a d i c h i a r a t o - N o n è n é g i u s t o , n é c o r r e t t o , n é r e a l i s t i c o a d d o s s a r e l ' i n t e r o o n e r e d e l l a p a c e a H a m a s e a i p a l e s t i n e s i . U n c e s s a t e i l f u o c o e u n a p a c e g i u s t a s o n o l e s c e l t e p i ù r a g i o n e v o l i " . G l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i , h a a g g i u n t o , s o n o " i l p i ù g r a n d e o s t a c o l o c h e a t t u a l m e n t e s i f r a p p o n e a l c a m m i n o v e r s o l a p a c e " .