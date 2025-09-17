A n k a r a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n h a r i b a d i t o l a s o l i d a r i e t à d e l l a T u r c h i a a i p a l e s t i n e s i d i G a z a e h a p r o m e s s o c h e i m u s u l m a n i n o n r i n u n c e r a n n o a i l o r o d i r i t t i s u G e r u s a l e m m e E s t . " N o n p e r m e t t e r e m o c h e G e r u s a l e m m e v e n g a p r o f a n a t a d a m a n i e m p i e " , h a d i c h i a r a t o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l n u o v o e d i f i c i o d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i t u r c o a d A n k a r a . E r d o g a n h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o i l s o s t e g n o d e l s u o P a e s e a G a z a , a f f e r m a n d o : " N e s s u n o p u ò i m p e d i r c i d i s t a r e a l f i a n c o d e l l a p o p o l a z i o n e o p p r e s s a d i G a z a c h e s t a l o t t a n d o p e r s o p r a v v i v e r e s o t t o i b r u t a l i a t t a c c h i d i I s r a e l e . R e s i s t e r e m o o g g i e d o m a n i c o n t r o c o l o r o c h e c e r c a n o d i t r a s f o r m a r e l a n o s t r a r e g i o n e i n u n m a r e d i s a n g u e e c o n t r o c o l o r o c h e a l i m e n t a n o l ' i n s t a b i l i t à n e l l a n o s t r a r e g i o n e " .