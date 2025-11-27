A n k a r a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e t u r c o T a y y i p E r d o g a n h a e l o g i a t o l a p o s i z i o n e d i P a p a L e o n e s u l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e d o p o a v e r l o i n c o n t r a t o a d A n k a r a e h a a f f e r m a t o d i s p e r a r e c h e l a s u a p r i m a v i s i t a a l l ' e s t e r o p o s s a e s s e r e d i b e n e f i c i o a l l ' u m a n i t à i n u n m o m e n t o d i t e n s i o n e e i n c e r t e z z a . " A p p r e z z i a m o l a p o s i z i o n e a v v e d u t a d i P a p a L e o n e s u l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e " , h a d e t t o E r d o g a n i n u n d i s c o r s o d a v a n t i a l P a p a e a i l e a d e r p o l i t i c i e r e l i g i o s i p r e s s o l a b i b l i o t e c a p r e s i d e n z i a l e n e l l a c a p i t a l e t u r c a A n k a r a . " I l n o s t r o d e b i t o n e i c o n f r o n t i d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e è l a g i u s t i z i a , e i l f o n d a m e n t o d i q u e s t o è l ' i m m e d i a t a a t t u a z i o n e d e l l a v i s i o n e d i u n a s o l u z i o n e a d u e S t a t i b a s a t a s u i c o n f i n i d e l 1 9 6 7 . A l l o s t e s s o m o d o , p r e s e r v a r e l o s t a t u s s t o r i c o d i G e r u s a l e m m e è f o n d a m e n t a l e " , h a a f f e r m a t o E r d o g a n .