A n k a r a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e t u r c o T a y y i p E r d o g a n h a c r i t i c a t o d u r a m e n t e l a G e r m a n i a a c c u s a n d o B e r l i n o d i i g n o r a r e i l g e n o c i d i o , l a c a r e s t i a e g l i a t t a c c h i d i I s r a e l e a G a z a . N e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n g i u n t a c o n i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z t e n u t a s i a d A n k a r a , E r d o g a n h a a f f e r m a t o c h e I s r a e l e p o s s i e d e a r m i n u c l e a r i e d i a l t r o t i p o c h e s t a u s a n d o e c o n c u i s t a m i n a c c i a n d o G a z a , a g g i u n g e n d o c h e i l g r u p p o m i l i t a n t e p a l e s t i n e s e H a m a s n o n n e p o s s i e d e a l c u n a . H a a g g i u n t o c h e I s r a e l e h a n u o v a m e n t e a t t a c c a t o G a z a n e g l i u l t i m i g i o r n i , n o n o s t a n t e u n c e s s a t e i l f u o c o n e l l ' e n c l a v e . " L a G e r m a n i a n o n s i a c c o r g e d i t u t t o q u e s t o ? " h a d e t t o , a g g i u n g e n d o c h e è d o v e r e u m a n i t a r i o d e l l a T u r c h i a , d e l l a G e r m a n i a e d e g l i a l t r i P a e s i p o r r e f i n e a l l a c a r e s t i a e a i m a s s a c r i a G a z a .