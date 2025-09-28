W a s h i n g t o n , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i d e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i , L a n a N u s s e i b e h , h a d i c h i a r a t o a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e c h e l e m i n a c c e i s r a e l i a n e d i a n n e t t e r e l a C i s g i o r d a n i a s o n o " i n a c c e t t a b i l i " . " N u l l a p u ò g i u s t i f i c a r e l ' a t t a c c o a d e c i n e d i m i g l i a i a d i c i v i l i , l ' a s s e d i o , l a f a m e e l o s f o l l a m e n t o f o r z a t o " , h a a f f e r m a t o . " N u l l a p u ò g i u s t i f i c a r e i l p e r s e g u i m e n t o d i i n a c c e t t a b i l i a m b i z i o n i e s p a n s i o n i s t i c h e , i n c l u s a l a m i n a c c i a d i a n n e t t e r e l a C i s g i o r d a n i a " . L a N u s s e i b e h h a a c c o l t o c o n f a v o r e l a r e c e n t e o n d a t a d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e e h a c h i e s t o u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o a G a z a , i l r i l a s c i o d e i p r i g i o n i e r i i s r a e l i a n i e d e i d e t e n u t i p a l e s t i n e s i e l ' u r g e n t e d i s t r i b u z i o n e d i a i u t i n e l t e r r i t o r i o .