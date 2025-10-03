R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a C g i l s t a s v i l e n d o l e s u e v e c c h i e b a t t a g l i e e l a s t o r i a d e l s i n d a c a t o i n I t a l i a , p r o m u o v e n d o s c i o p e r i s u t e m a t i c h e , s e p p u r s i g n i f i c a t i v e , d i s t a n t i d a l m o n d o d e l l a v o r o . E l ' a p p e a l d e i l a v o r a t o r i è c o m m i s u r a t o d a l l a s c a r s a a d e s i o n e ' ' . C o s ì i l s e n a t o r e d e l l a L e g a e s o t t o s e g r e t a r i o a l L a v o r o e a l l e P o l i t i c h e s o c i a l i C l a u d i o D u r i g o n . ' ' C o s ì l a C g i l r i s c h i a s o l t a n t o d i f a r p e r d e r e d i c r e d i b i l i t à a l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i - p r o s e g u e - a p a r t i r e d a l l e g r a n d i c o n q u i s t e r a g g i u n t e n e l c o r s o d e l l a l o r o s t o r i a . G l i s c i o p e r i g e n e r a l i , p r o m o s s i d a l l a C g i l i n q u e s t i a n n i , s o n o l a p r e p a r a z i o n e d e l l ' i m m i n e n t e a s c e s a i n p o l i t i c a d i M a u r i z i o L a n d i n i , c h e m a n i f e s t a s u l l a q u a l u n q u e p e r a c c r e d i t a r s i c o m e l ' a l t e r n a t i v a a l l ' i n t e r n o d e l l a s i n i s t r a . L ' a d e s i o n e a g l i s c i o p e r i d e l l a C g i l r e s t a c o m u n q u e b a s s a , c o m e l e a t t e n z i o n i d e l s i n d a c a t o s u i t e m i c a r i a i l a v o r a t o r i , a p a r t i r e d a l l a L e g g e F o r n e r o s u c u i s o n o b a s t a t e a p p e n a 4 o r e d i s c i o p e r o a l l a C g i l p e r d i f e n d e r e , e p r e n d e r e i n g i r o , m i l i o n i d i i t a l i a n i " . " È g i u n t o i l m o m e n t o d i a v v i a r e u n a r i f o r m a d e l l o s c i o p e r o , c h e r a p p r e s e n t a u n d i r i t t o s a c r o s a n t o d e i l a v o r a t o r i m e s s o a l l a b e r l i n a d a c h i u r l a a l l a r i v o l u z i o n e s o c i a l e . R i n g r a z i o , i n v e c e , i s i n d a c a t i c h e c o n r e s p o n s a b i l i t à h a n n o i s o l a t o l a C g i l i n q u e s t a s u a b a t t a g l i a d i s o l a a p p a r t e n e n z a p o l i t i c a . I d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i s o n o b e n a l t r o . N o n s i d i f e n d o n o c o s ì n e a n c h e i m o r t i d i G a z a . B a s t a c o n l a s p e c u l a z i o n e p o l i t i c a s u l l e v i t t i m e . L a C g i l h a v o l u t o s o l t a n t o d i f e n d e r e i m e m b r i d e l l a f l o t t i g l i a . I l G o v e r n o h a a c u o r e l e s o r t i d i G a z a e l o h a d i m o s t r a t o c o n a i u t i c o n c r e t i , m a è a l t r e t t a n t o v e r o c h e o c c o r r e d e b e l l a r e i l t e r r o r i s m o i s l a m i c o p e r l a r i n a s c i t a d e l l a P a l e s t i n a ' ' , c o n c l u d e .