R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n s e n s o d i p r o f o n d a g i o i a e , a l t e m p o s t e s s o , d i p r o f o n d o d o l o r e . G i o i a p e r g l i o s t a g g i f i n a l m e n t e l i b e r a t i , m a d o l o r e e r a b b i a p e r i t r o p p i c h e t o r n a n o s o l o i n u n a b a r a . P r e o c c u p a n o l e n o t i z i e s e c o n d o l e q u a l i , m e n t r e I s r a e l e s t a l i b e r a n d o d e t e n u t i p a l e s t i n e s i t r a c u i a n c h e t e r r o r i s t i e r g a s t o l a n i , d a p a r t e d i H a m a s c i s a r e b b e r o r i t a r d i n e l l a r e s t i t u z i o n e d e l l e s a l m e : m i a u g u r o c h e n e s s u n o s t i a g i o c a n d o a s a b o t a r e l ’ a c c o r d o " . C o s ì E l e n a D o n a z z a n , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e m e m b r o d e l l a d e l e g a z i o n e p e r i r a p p o r t i U e - I s r a e l e . " C o m e r a p p r e s e n t a n t e d e l l a d e l e g a z i o n e p e r i r a p p o r t i c o n I s r a e l e g u a r d o c o n f i e r e z z a a l l a p r e s e n z a d i G i o r g i a M e l o n i t r a i p o c h i l e a d e r i n v i t a t i a l l a s t o r i c a f i r m a p e r l a p a c e , c h e s e g n a a n c o r a u n a v o l t a l a v i c i n a n z a d e l l ’ I t a l i a a g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a e a l p r e s i d e n t e T r u m p , v e r o a r t e f i c e d i q u e s t o a c c o r d o p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n a p a c e d u r a t u r a " , c o n c l u d e .