R a m a l l a h , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - G l i i n v i a t i t e d e s c h i a G e r u s a l e m m e e R a m a l l a h s i u n i s c o n o a l c o r o d i c r i t i c h e i n t e r n a z i o n a l i p e r l ' a p p r o v a z i o n e , d a p a r t e d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o , d i u n a r e v i s i o n e d e l l a p o l i t i c a i n C i s g i o r d a n i a v o l t a a d e s p a n d e r e i l c o n t r o l l o d i G e r u s a l e m m e s u l t e r r i t o r i o . " L a d e c i s i o n e d i I s r a e l e d i c o n s e n t i r e l ' a c q u i s t o d i t e r r e n i p r i v a t i ​ ​ e d i t r a s f e r i r e p a r t i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e i n C i s g i o r d a n i a v i o l a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e o s t a c o l o a l l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i " , s c r i v e s u X A n k e S c h l i m m , c a p o d e l l ' u f f i c i o d i r a p p r e s e n t a n z a t e d e s c o a R a m a l l a h , a g g i u n g e n d o c h e " l a C i s g i o r d a n i a è p a r t e i n t e g r a n t e d i u n f u t u r o S t a t o p a l e s t i n e s e " . R i p u b b l i c a n d o l a d i c h i a r a z i o n e d i S c h l i m m , l ' a m b a s c i a t o r e t e d e s c o i n I s r a e l e S t e f f e n S e i b e r t a f f e r m a d i e s s e r e " p i e n a m e n t e d ' a c c o r d o " c o n i l s u o c o l l e g a , a g g i u n g e n d o : " L e d e c i s i o n i d e l G a b i n e t t o d i s i c u r e z z a v i o l a n o g l i o b b l i g h i d i I s r a e l e a i s e n s i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , H a m a s , g r a n p a r t e d e l m o n d o a r a b o e m u s u l m a n o , l ' U n i o n e E u r o p e a e l e N a z i o n i U n i t e h a n n o t u t t i c o n d a n n a t o l e m i s u r e , m e n t r e g l i S t a t i U n i t i h a n n o r i l a s c i a t o u n a d i c h i a r a z i o n e p i ù m o d e r a t a , r i b a d e n d o l a l o r o o p p o s i z i o n e a l l ' a n n e s s i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a d a p a r t e d i I s r a e l e , m a s e n z a m e n z i o n a r e d i r e t t a m e n t e l e n u o v e m i s u r e .