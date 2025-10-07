R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i c i s t r i n g i a m o f o r t e a l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i e a l l e v i t t i m e d e l 7 o t t o b r e , e c i u n i a m o a l l u t t o d e l p o p o l o d i I s r a e l e . N e l g i o r n o d i f e s t a d i S u k k o t c h e r i c o r d a i l v i a g g i o d e g l i e b r e i s c h i a v i d a l l ’ E g i t t o v e r s o I s r a e l e , v e r s o l a l i b e r t à , p r o n u n c i a m o c o m m o s s i i n o m i d e g l i o s t a g g i d a M a r t i n a A d a r a N a d a r Z a n g a u k e r p e r c h é v e n g a n o r e s t i t u i t i a l p i ù p r e s t o a l l e l o r o f a m i g l i e , a l l a l o r o c o m u n i t à . F a c c i a m o f a t i c a a c o m p r e n d e r e c h e i l 7 o t t o b r e p e r i l p o p o l o d i I s r a e l e e p e r t u t t i g l i e b r e i n o n è s t a t o u n a t t o t e r r o r i s t i c o f r a i t a n t i s u b i t i . È s t a t a l a f i n e d e l s o g n o d i u n a p a t r i a , c i o è d i u n l u o g o o v e o g n i e b r e o d e l m o n d o p o t e s s e v i v e r e s i c u r o , u n r i t o r n o a i f a n t a s m i d e l l a S h o a h . C o m e d o p o l ’ 1 1 s e t t e m b r e 2 0 0 1 p e r l ’ A m e r i c a , p e r l ’ O c c i d e n t e e n o n s o l o , l a s t o r i a h a v o l t a t o p a g i n a c o s ì p e r I s r a e l e t u t t o n o n è p i ù c o m e p r i m a " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d G r a z i a n o D e l r i o . " I p r o b l e m i d i c o n v i v e n z a e d i r i c o n o s c i m e n t o t r a i d u e p o p o l i e r a n o f o r t i a n c h e p r i m a , m a d o p o i l 7 o t t o b r e è t o r n a t a l a g u e r r a c o n i s u o i o r r o r i , i l f a l l i m e n t o d e l l ’ u m a n i t à e d e l l a p o l i t i c a . O g g i q u i n d i è u n g i o r n o d i l u t t o m a a n c h e d i s p e r a n z a p e r l a p a c e . N o n è u n g i o r n o p e r l e a n a l i s i s t o r i c h e e l e p r o p o s t e p o l i t i c h e . E ’ u n g i o r n o i n c u i b i s o g n e r e b b e s o l o c o m p r e n d e r e l a s o f f e r e n z a d e l l e m a d r i e d e i p a d r i d e l 7 o t t o b r e e u n i r s i a l l a l o r o s p e r a n z a d i p a c e . N o n a b b i a m o b i s o g n o d i m i s u r a r e q u a l e p o p o l o s o f f r a d i p i ù . N o n d o b b i a m o s c e g l i e r e q u a l e d o l o r e a b b r a c c i a r e . C e n e s o n o m o l t i s s i m i p e r o g n i g i o r n o d e l l ’ a n n o . S a p p i a m o c h e i g i o r n i d e l d o l o r e s i s o n o m o l t i p l i c a t i p e r i l p o p o l o p a l e s t i n e s e e o g n i g i o r n o p o s s i a m o f a r e d i p i ù p e r c h é f i n i s c a n o . M a p e r c o s t r u i r e l a p a c e b i s o g n a a p r i r e g l i o c c h i t u t t i i g i o r n i s u o g n i d o l o r e , s u o g n i l u t t o . C h e l ’ o d i o e l a g u e r r a p r o v o c a n o . N o n l e m a d r i e i p a d r i d i u n a l t r o p o p o l o " , c o n c l u d e .