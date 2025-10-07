R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e d i d u e a n n i f a l a f u r i a d i H a m a s s i è a b b a t t u t a s u i n e r m i c i t t a d i n i i s r a e l i a n i e d i a l t r e n a z i o n a l i t à c o n u n ’ o p e r a z i o n e d i g u e r r a c r i m i n a l e e i n u m a n a . H a m a s è u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a , i l c u i s c o p o f o n d a t i v o è d i s t r u g g e r e I s r a e l e e u c c i d e r e e b r e i i n q u a n t o t a l i . A b b i a m o d i s c u s s o e c o n t i n u e r e m o a d i s c u t e r e e o c c u p a r c i d i q u a n t o d i t e r r i b i l e s i a a c c a d u t o i n c o n s e g u e n z a d e l 7 o t t o b r e , i n p a r t i c o l a r e a l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e d i G a z a , e d i c o m e c e r c a r e d i c o n t r i b u i r e a l l a f i n e i m m e d i a t a d e l l a g u e r r a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a . " O g g i , p e r ò , è i l g i o r n o d e l r i c o r d o d e l l e v i t t i m e d e l 7 o t t o b r e , d e l l a s p e r a n z a c h e c o l o r o c h e s o n o a n c o r a o s t a g g i d i H a m a s e d i a l t r i g r u p p i j i h a d i s t i n e i c u n i c o l i d i G a z a p o s s a n o e s s e r e p r e s t o r i l a s c i a t i . E d è a n c h e i l g i o r n o p e r r i b a d i r e i l n o a o g n i g e s t o o d i s c o r s o a n t i s e m i t a , i n E u r o p a e i n I t a l i a : s e g l i e b r e i e u r o p e i t o r n a s s e r o a s e n t i r s i i n p e r i c o l o s o l o i n q u a n t o e b r e i , l ’ E u r o p a p e r d e r e b b e l a s u a i d e n t i t à b a s a t a s u l p l u r a l i s m o e s u l l a t o l l e r a n z a r i a c q u i s t a t a n e g l i a n n i d o p o l a t r a g e d i a n a z i f a s c i s t a " , c o n c l u d e .