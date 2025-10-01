R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o p r e s e n t a t o d a T r u m p a N e t a n y a h u h a d u e p r i n c i p a l i d i f e t t i : è a r r i v a t o t a r d i , e n o n è a n c o r a s t a t o a c c e t t a t o d a t u t t e l e p a r t i i n c a u s a , o l t r e a l f a t t o c h e l ’ e f f e t t i v a r e a l i z z a z i o n e è t u t t a d a v e r i f i c a r e . S t i a m o a n c o r a p a r l a n d o d i u n ' i p o t e s i e q u e s t e s o n o l e o r e d e c i s i v e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a a R a d i o R a d i c a l e . " L a p r o p o s t a d i T r u m p s e m b r a a v e r e f i n a l m e n t e u n i t o l ' U n i o n e e u r o p e a s u l t e m a d i G a z a i n u n m o m e n t o i n c u i n o n r i u s c i v a a d i r e n u l l a . O r a i n v e c e l ’ E u r o p a p u ò e d e v e a v e r e u n r u o l o . S o n o m o l t i i d e t t a g l i d a c h i a r i r e e s u c u i d i s c u t e r e , m a m i a u g u r o c h e l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a s i a q u e l l a d i s u p p o r t a r e q u e s t o p i a n o e d i m e t t e r s i a d i s p o s i z i o n e p e r l a s u a i m p l e m e n t a z i o n e a t u t t i i l i v e l l i : p e r g l i a s p e t t i f i n a n z i a r i e p e r l a s i c u r e z z a n e l l a f a s e t r a n s i t o r i a . S o n o c e r t o c h e l a K n e s s e t v o t e r à a f a v o r e d e l p i a n o e m i a u g u r o c h e H a m a s f a c c i a f i n a l m e n t e u n a c o s a n e l l ' i n t e r e s s e d e i p a l e s t i n e s i , s c e g l i e n d o d i a d e r i r e a q u e s t o p i a n o " , c o n c l u d e .