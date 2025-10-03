R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a g i o r n a t a d i s c i o p e r i e p r o t e s t e , i n t u t t a I t a l i a , a b b i a m o i l d o v e r e d i r i c h i a m a r e t u t t i a u n g r a n d e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . L e p r o t e s t e i n u n a d e m o c r a z i a s o n o l e g i t t i m e , s e o v v i a m e n t e n o n s f o c i a n o n e l l a v i o l e n z a f i s i c a o v e r b a l e . L a p o l i t i c a h a u n c o m p i t o n o b i l e : d i f r o n t e a u n t e m a c o s ì g r a n d e c o m e l a p a c e s e r v o n o t o n i p i ù p a c a t i e d e q u i l i b r a t i " . C o s ì i l s e n a t o r e U d c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l p a r t i t o A n t o n i o D e P o l i . " C ’ è b i s o g n o d i p i ù d i r e s p o n s a b i l i t à : s u l l a p o l i t i c a e s t e r a n o n h a s e n s o f a r e p r o p a g a n d a . L a n c i o u n a p p e l l o a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e a f f i n c h é s i l a v o r i n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e , p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a i n M e d i o O r i e n t e , a f a v o r e d i p a l e s t i n e s i e d i i s r a e l i a n i , s e n z a i n u t i l i e p e r a l t r o p e r i c o l o s e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i " , c o n c l u d e .