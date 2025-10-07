R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l C a p o d e l l o S t a t o S e r g i o M a t t a r e l l a s o n o u n m o n i t o f o r t e p e r l a p o l i t i c a e p e r l a s o c i e t à c i v i l e . I n o c c a s i o n e d e l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d e l 7 o t t o b r e , a b b i a m o i l d o v e r e d i r i c o r d a r e m a i e p o i m a i u n s e n t i m e n t o d i c o n d i v i s i o n e p e r l a s o f f e r e n z a d e i p a l e s t i n e s i e d i q u a n t o s t a a v v e n e n d o a G a z a p u ò t r a s f o r m a r s i i n a n t i s e m i t i s m o e o d i o . R i c o r d i a m o l a p a g i n a t r a g i c a d e l l ’ a t t a c c o c o n t r o g l i e b r e i , i l p i ù g r a v e a v v e n u t o d a i t e m p i d e l l ’ O l o c a u s t o : n o n h a s e n s o d i v i d e r s i e d è d a i r r e s p o n s a b i l i g i u s t i f i c a r e l e t e r r i b i l i a t r o c i t à d i q u e l g i o r n o ” . C o s ì i l s e n a t o r e e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l l ’ U d c , A n t o n i o D e P o l i .