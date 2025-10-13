R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A d u e a n n i d a l t e r r i b i l e 7 o t t o b r e , o g g i s i a p r e u n o s p i r a g l i o d i s p e r a n z a p e r i l M e d i o O r i e n t e . I l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l a c o n f e r e n z a d i p a c e i n E g i t t o r a p p r e s e n t a n o u n p a s s o d e c i s o v e r s o l a p a c i f i c a z i o n e d e l l ’ a r e a , f r u t t o d i u n a d e t e r m i n a t a e i n s t a n c a b i l e a z i o n e d i p l o m a t i c a p o r t a t a a v a n t i d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , c o n i l r u o l o e s s e n z i a l e d i m e d i a z i o n e s v o l t o d a g l i S t a t i U n i t i . O r a a b b i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n t i n u a r e a l a v o r a r e p e r l a c o s t r u z i o n e c o n c r e t a d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , f o n d a t a s u l d i a l o g o e s u l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à d i o g n i p e r s o n a , i s r a e l i a n a e p a l e s t i n e s e . L ’ I t a l i a , i n q u e s t o p a s s a g g i o d e l i c a t o , c o n t i n u i a d a r e i l s u o c o n t r i b u t o d i e q u i l i b r i o e d i f e r m e z z a , n e l s o l c o d e i n o s t r i v a l o r i e u r o p e i e c r i s t i a n i " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l l ’ U d c A n t o n i o D e P o l i .