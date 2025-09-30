R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o p r e s e n t a t o d a D o n a l d T r u m p o f f r e u n a c o n c r e t a s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o i n M e d i o O r i e n t e . I s r a e l e n o n o c c u p e r à G a z a , e d H a m a s d o v r à a b b a n d o n a r l a . I n E u r o p a d o b b i a m o s o s t e n e r e q u e s t a p r o s p e t t i v a , l ’ a p p o g g i o d e i P a e s i a r a b i è u n u l t e r i o r e s e g n a l e p o s i t i v o . S i c o m i n c i c o n l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i p e r r a f f o r z a r e l a t r e g u a , p e r p o i p o r r e f i n a l m e n t e f i n e a d u n a g u e r r a r o v i n o s a " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e v i c e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i I s a b e l l a D e M o n t e .