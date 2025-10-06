R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' a n n u n c i o d i u n a m a n i f e s t a z i o n e d o m a n i a B o l o g n a c h e i n n e g g i a a l l a s t r a g e d e l 7 o t t o b r e c o m p i u t a d a H a m a s r a p p r e s e n t a u n c a m p a n e l l o d i a l l a r m e c h e n o n v a s o t t o v a l u t a t o . C o m e n o n v a n n o s o t t o v a l u t a t i g l i e p i s o d i d i v i o l e n z a a v v e n u t i i n o c c a s i o n e d e i c o r t e i p e r G a z a . T u t t i n o i c h e s i a m o s c e s i i n p i a z z a , i n m o d o p a c i f i c o e n o n v i o l e n t o , d o b b i a m o e s s e r e d e t e r m i n a t i e i n t r a n s i g e n t i n e l l ' i s o l a r e e r e s p i n g e r e q u a l u n q u e d e r i v a v i o l e n t a o a n t i s e m i t a " . C o s ì i l d e p u t a t o P d A n d r e a D e M a r i a . " T e n e r e l a b a r r a d r i t t a s u q u e l l a c h e è l ' u n i c a r i s p o s t a a l l a s p i r a l e t e r r i b i l e d i g u e r r a e t e r r o r i s m o : l a r i p r e s a d e l p r o c e s s o d i p a c e . P e r g a r a n t i r e a i p a l e s t i n e s i i l d i r i t t o a v i v e r e i n u n p r o p r i o s t a t o e i l d i r i t t o a l l a s i c u r e z z a d e l l o s t a t o e d e l p o p o l o d i I s r a e l e " , c o n c l u d e .